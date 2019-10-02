Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سبب غريب وراء عدم نقص الوزن أثناء الريجيم .. تعرف عليه

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:26 م
سبب غريب وراء عدم
سبب غريب وراء عدم نقص الوزن أثناء الريجيم .. تعرف عليه
Advertisements
اسماء محمد
تعد مشكلة ثبات الوزن من أكبر المشكلات التى تواجه من يرغبون فى انقاص اوزانهم فمهما اتبعوا من انظمة ريجيم لا تحدث إلا تغيرات طفيفة جدا فى أوزانهم بل فى بعض الأحيان يظل الوزن ثابتا لفترة طويلة.

ووفقا لما عرضه موقع "thea.care" فإن هناك سببا كامنا وراء ثبات الوزن أو إنقاص الوزن ببطء شديد بعيدا عن الالتزام بتعليمات الطبيب أو عدم الالتزام بالنظام الغذائى أو عدم ممارسة الرياضة أو إهمال أخذ جرعات الدواء ألا وهو، نقص الكالسيوم.

فالكالسيوم المخزن داخل الخلايا الدهنية فى الجسم يساعد في تنظيم تخزين الدهون، وقد تبين أن الخلايا الدهنية التي تحتوي على معظم الكالسيوم تحرق كميات اكبر من الدهون، وبالتلى فإن عدم توفر الكالسيوم بالكميات الكافية فى جسم الانسان يجعله أكثر قابلية لزيادة الوزن ويجعل فاعلية الريجيم فى انقاص الوزن أقل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

الماء للتخسيس السريع للبطن وبدون ريجيم قاس.. تعرفي عليه

ترشيحاتنا

عيون القلب.. جنات تظهر مع ابنتها للمرة الأولى.. فيديو

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

تركي آل الشيخ يوافق على تحدي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

كاميرات المراقبة كشفت المستور.. شاب يشعل النار في سيارة داخل موقف ويهرب.. فيديو

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للإعاقة: رؤية مصر للتنمية المستدامة تظهر في الاهتمام بالتعليم.. صور

معرض الآثار الغارقة يصل الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية..صور

مجهولون يشوهون السور التاريخي لكورنيش الإسكندرية والحي يبدأ تنظيفه.. صور