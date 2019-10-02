سبب غريب وراء عدم نقص الوزن أثناء الريجيم .. تعرف عليه

تعد مشكلة ثبات الوزن من أكبر المشكلات التى تواجه من يرغبون فى انقاص اوزانهم فمهما اتبعوا من انظمة ريجيم لا تحدث إلا تغيرات طفيفة جدا فى أوزانهم بل فى بعض الأحيان يظل الوزن ثابتا لفترة طويلة.



ووفقا لما عرضه موقع "thea.care" فإن هناك سببا كامنا وراء ثبات الوزن أو إنقاص الوزن ببطء شديد بعيدا عن الالتزام بتعليمات الطبيب أو عدم الالتزام بالنظام الغذائى أو عدم ممارسة الرياضة أو إهمال أخذ جرعات الدواء ألا وهو، نقص الكالسيوم.



فالكالسيوم المخزن داخل الخلايا الدهنية فى الجسم يساعد في تنظيم تخزين الدهون، وقد تبين أن الخلايا الدهنية التي تحتوي على معظم الكالسيوم تحرق كميات اكبر من الدهون، وبالتلى فإن عدم توفر الكالسيوم بالكميات الكافية فى جسم الانسان يجعله أكثر قابلية لزيادة الوزن ويجعل فاعلية الريجيم فى انقاص الوزن أقل.