من بيت لبيت ومن غيط لغيط.. حملات تحصين الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة تجوب قرى كفر الشيخ.. وكيل وزارة الطب البيطري: نجحنا في تحصين 22 ألفا و277 حيوانا.. ومستمرون حتى منتصف الشهر الجاري

- تحصين 21 ألفًا و803 أغنام و474 ماعزًا ضد ضد طاعون المجترات الصغيرة

- 36 لجنة بيطرية تجوب القرى والعزب لتحصين الأغنام - وكيل الوزارة: نستهدف تحصين 35 ألفًا من الأغنام





تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أعمال التحصين خلال حملاتها المستمرة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، والتي نجحت في تحصين 22 ألفًا و277 حيوانًا حتى الآن منذ ما يقرب من 20 يومًا على انطلاق الحملة بمختلف قرى وعزب المحافظة.





يقول الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، انطلقت حملات التحصين التي تنتقل من بيت إلى بيت ومن غيط إلى غيط، اعتبارًا من 7 سبتمبر الماضي وسوف تستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، بناءً على تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقامت بتحصين 21 ألفًا و803 أغنام و474 من الماعز، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.





وأضاف، وكيل الوزارة، لـ"صدى البلد"، تجوب 36 لجنة بيطرية مختلف قرى ومراكز المحافظة، وتضم اللجنة الواحدة طبيبين بيطريين واثنين من العمال واثنين من الإداريين وسائق بسيارة بها التحصينات اللازمة وذلك، على مستوى 11 إدارة بالمحافظة، ويبلغ المستهدف لهذه الحملة تحصين نحو 35 ألفًا من الماعز والأغنام، بالإضافة إلى ماشية العرب الرحل حال وجودها.





وأشار الدكتور خالد البرعي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد" إلى عدم وجود أي حالات اشتباه بمرض طاعون المجترات الصغيرة في المحافظة، وأن مصر خالية من هذا المرض تمامًا، وأن خطة التحصينات تتم بالتنسيق بين وزارة الزراعة مع الأمم المتحدة لإعلان خلو هذا المرض عالميًا بحلول 2030م.





وقالت الدكتورة سمية العوضي، مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن الإدارة قامت بإجراء الإرشاد اللازم من خلال مكبرات المساجد ومختلف الإدارات وتعليق الملصقات وتوعية المزارعين والمربين .

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وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية ومراكز الإرشاد الزراعي، وتوعية المواطنين بالقرى والنجوع بأهمية التحصينات وخطورة الإهمال فيها، والأمراض التي تصيب الماشية وطرق الوقاية منها.



