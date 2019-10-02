النور من حقك.. قافلة بقرية النواميس مركز الواسطي شمال بني سويف.. صور

ضمن مشروعها لمكافحة العمى و استكمالًا لمبادرة " النور من حقك " والتى أطلقتها جمعية الأورمان وتستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة ، قامت الجمعية منذ بداية نشاط العمل فى مجال العيون وحتى الآن بإجراء الكشف الطبي على 63 ألف مريض بقرى ونجوع محافظة بني سويف، فيما وصلت قافلة طبية الى قرية النواميس مركز الواسطي فى محافظة بني سويف ، لعلاج المواطنين بالمجان.





وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن القافلة شهدت اقبالًا كبيرًا، مؤكدًا أن المبادرة يتم من خلالها توقيع الكشف الطبى على الأهالي في قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.





وأضاف شعبان أن المبادرة أمتدت بجميع مراكز المحافظة "مركز الواسطى ، مركز ناصر ، مركز بني سويف ، مركز اهناسيا ، مركز ببا ، مركز سمسطا ، مركز الفشن " ، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.





من جانبه قال أحمد حسن مسئول ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة بني سويف في إجراء 12050 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون ، وتسليم 5520 نظارة طبية لغير القادرين.