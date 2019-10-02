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مرأة

حقيقة خطورة مضادات الاكتئاب على الحامل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
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قسم المرأة
بمجرد معرفة الأم بحملها تبدأ أتخاذ كل أساليب الرعاية للحفاظ على طفلها حتى يتم ولادته بسلام، ومن أكثر الأمور التي تهتم بها الكثير من الأمهات هي الأدوية الصالحة للحمل، ومن أكثر الأمور المشهورة أن أدوية مضادات الاكتئاب من شأنها التأثير على صحة الجنين العقلية وأجريت العديد من الدراسات على كثير من الأطفال الذين يعانون من مشاكل بعد الولادة بسبب تناول الأم مضادات للاكتئاب أثناء الحمل.

وقعت كثير من الأمهات في الحيرة بسبب هذه الأزمة لأن كثير من السيدات معرضة للأصابة بالاكتئاب أثناء الحمل، لكن لحسن الحظ نشر موقع " web md" دراسة جديدة تنفي كل ما سبق وتؤكد أن كل الأعراض التي تظهر على الطفل في الأسابيع الأولى بعد الولادة سواء من عصبية او هيسترية بكاء متواصل، ليس لها اي علاقة بمضادات الأكتئاب التي تتناولها الأم اثناء الحمل، بل يرجع كل هذا لشعور الطفل أنه بمرحلة انتقالية فيما بين التواجد ببطن أمه وبين خروجه للحياة، فكل تغيرات السلوك مثل البكاء وعدم النوم بشكل متواصل هي دليل صحي جدا على صحة الطفل العقلية، فهو يستجيب لما جد على حياته بتغير سلوكه، وعلى الأغلب سيهدأ الوضع فيما بعد أول أربع أسابيع بعدما يعتاد الطفل على الوضع.
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