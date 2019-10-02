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الاحتياطي النقدي يسجل أعلى معدل له منذ 2013.. وخبراء لـ صدى البلد: الزيادة تعكس نجاح جهود الدولة من إصلاحات اقتصادية ومالية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:00 م
الاحتياطي النقدي
الاحتياطي النقدي
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آية الجارحي
  • الاحتياطي النقدي يسجل أعلى معدل له منذ 2013
  • مؤسسات تمويلية كبري تشيد بإجراءات الإصلاح المصرية
  • خبراء: الزيادة تعكس نجاح جهود الدولة لتحسين الاقتصاد
  • سمير رؤوف: تحويلات المصريين وقناة السويس ابرز الاسباب
  • أبو زيد: ارتفاع الإيرادات من النشاط السياحي إلى ١٢.٦ مليار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلى 45.12 مليار دولار بزيادة بلغت 151 مليون دولار مقارنة بما كان عليه خلال الشهر السابق عليه؛ أغسطس.

وكشف البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بمعدلات غير مسبوقة منذ عام 2013 بما يعادل نحو 150%، وكان الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية أغسطس الماضي قد سجل 44.969 مليار دولار.

وأشادت مؤسسات تمويلية أجنبية عديدة بما أنجزته مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية، كان أبرزها تعويم سعر الصرف الأجنبي منذ نوفمبر 2016 لتحقق خزانة البنك المركزي المصري عوائد دولارية اقتربت من 200 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار جاء نتيجة لجميع الجهود التى بذلتها الحكومة خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"صـدى البـلد"، أن جهود الدولة تتمثل في تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى ٥.٦ مليار دولار وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لثقتهم فى الجهاز المصرفى بعد قرار تحرير سعر الصرف مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وتابع: "بالإضافة إلى الجهود التى بذلت فى قطاع السياحة وارتفاع الإيرادات من النشاط السياحي إلى ١٢.٦ مليار دولار، بجانب تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الأوروبية بما يساهم فى نمو حصيلة الصادرات المصرية، كل تلك العوامل ساهمت بشكل مباشر فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى".

في السياق نفسه، قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز حاجز 45.118 مليار دولار يعتبر أعلى معدل وصل له للاحتياطي منذ يونيو 2013 والتي كان 13.6 مليار دولار في هذه الفترة، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع بفارق 151 مليون دولار عن سبتمبر الماضي مقابل 44.969 مليار دولار خلال شهر أغسطس.

وأضاف خبير أسواق المال لـ"صــدى البــلد"، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر يعود إلى زيادة تدفق تحويلات المصريين بالخارج و وإيرادات قناة السويس وتصدير الغاز وزيادة في تصدير الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى حصيلة بيع السندات الحكومية واستلام الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدر بـ 12 مليار دولار.
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