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برلمان

تعرف على تعديلات قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:50 ص
إرهابيين
إرهابيين
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عبد الرحمن سرحان
أحال رئيس مجلس النواب،خلال الجلسة الافتتاحية، لدورالانعقاد الخامس، للمجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

وتنص التعديلات علي،:

المادة الأولى تقضى باستبدال نص المادة (5) من القانون الحالى رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بالأتى: " يٌنشر قرار الإدارج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية بدون مقابل".

أما المادة الثانية فهى إجرائية وخاصة بالنشر، ونصها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

ويأتى التعديل، بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.
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