بوصلة الشركات العقارية تتوجه لمدن الصعيد

رحب المطورين العقاريون بتصريحات وزير الاسكان اليوم لاقامة 9 مدن جديدة بالصعيد، موضحين ان معظم الشركات العقارية الكبرى تدرس التوجه ناحيى الصعيد ومن بين هذه الشركات شركة طلعت مصطفى ومبانى ادريس وبورتو وشركة مدينة نصر.



وتقدمت العديد من شركات التطوير العقارى بطلبات للحصول على أراضى بـ 9 مدن بالصعيد، وفى مقدمتها مدينة غرب ناصر واسيوط واسوان الجديدة، حيث أوضح رؤساء الشركات أن البوصلة العقارية تتوجه لمدن الصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث استحوذت محافظات الصعيد على العديد من الاستثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، وتضم العديد من المشروعات منها مشروعات صرف صحى واسكان اجتماعى ومدن جديدة وطرق وكبارى.



وتخطط وزارة الاسكان خلال الفترة المقبلة طرح عدد كبيرة من الأراضى بمحافظات الصعيد بأسعار مناسبة على المستثمرين لأحداث نهضه عقارية على مستوى هذه المحافظات، وفى مقدمة هذه المحافظات أسيوط والمنيا وغرب قنا، حيث تطرح مساحات كبيرة على المستثمرين لاقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.



قال الدكتور أشرف دويدار رئيس شركة ارضك للاستثمار القعارى إن المخطط التى تنتهجه وزارة الاسكان فى المدن الجديدة بالصعيد يجذب العديد من شركات العقارية، حيث تخطط العديد من الشركات العقارية الكبرى لاقامة مشروعات تنمية العمرانية بمدن الصعيد، ودخلت الشركة مؤخرا فى مشروع بمحافظة المنيا.



وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتنفيذ مجمعات صناعية في مدن الصعيد لتوفير فرص العمل بهذه المنطقة ومن ثم تحقيق الهجرة العكسية، موضحا توافر مجمع صناعي في أسيوط الجديدة، وهو ما يخلق فرص عمل، كما أن هيئة التنمية الصناعية تتيح هذه المجمعات بأسعار منخفضة بما يتيح تشجيع المطورين الصناعيين وجذب المواطنين.



ومن جانبه اوضح المهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا للاستثمار العقارى أن الهيئة تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية لجذب المطورين للتواجد بمدن الصعيد، حيث تقدم الهيئة فترات سداد طويلة للمطور ومقدم منخفض، وتخفيض المقابل المفروض على المطور في حالة تعثره للنصف تقريبا، وذلك بهدف تشجيع وجذب المطورين للتواجد بهذه المنطقة الحيوية والهامة، موضحا أن الهيئة تعمل على إتاحة المعلومات باستمرار عن الأنشطة الاستثمارية المتوافرة بالمدن الجديدة، وهو ما ستعمل الهيئة على زيادته وتحسينه خلال الفترة المقبلة لضمان فاعلية أكبر واستفادة أكبر للمطورين من المعلومات المتاحة.



وأضاف أن الدولة احثت طفرة بمدن الصعيد وذلك بعد خطة لتنفيذ مرافق هذه المدن والتى تقدر استثماراتها بـ 11 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا لا تسلم أراضى للمطورين إلا اذا كانت مرفقه.



وقد أعلنت وزارة أن 9 مدن تندرج تحت مدن الجيل الرابع، وتنقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى تضم مدينة توشكي الجديدة و أسوان الجديدة و ناصر "غرب أسيوط" وغرب قنا، وتضم المرحلة الثانية مدينتى الفشن الجديدة و ملوى الجديدة، وجارٍ حاليًا تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن، بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن الأقصر الجديدة و نجع حمادي الجديدة وبنى مزار الجديدة، وجارٍ حاليًا الانتهاء من إعداد المخططات للبدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة بها.

