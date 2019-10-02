ترقية 30 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 17 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا اليوم في جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من داليا حسني زهران بكلية طب الأسنان ، وإيمان صبري أبو وردة بكلية الهندسة ، وعفاف عبد العزيز بصل بكلية التمريض ، ووفيق سعيد البهنسي وغادة عبد المؤمن سليمان ومحمد أحمد هندية وأيمن عبد الخالق سلام وأكرم محمد البطرني بكلية الطب ، ومرام سراج الدين يوسف ومروى محمد الغرباوي بكلية التربية الرياضية .



كما منح رئيس الجامعة اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل عبير عبد الحميد خميس ومي محمود القيعي بكلية العلوم ، ونرجس قيصر شحاته بكلية التجارة ، وأماني السيد عياد بكلية الآداب ، ونرمين علي عمر وانجي حسن عبد المعطي بكلية الهندسة ، وسمر عبد العزيز عمر وعاطف مصطفى أبو عجيلة بكلية الزراعة ، وهالة فوزي خليل بكلية التربية النوعية ، ومنال عبد الرؤوف فرحات ومنى خالد أبو المعاطي وعصام عبد الحي مقبل ومحمد علي السباعي ورشا محمود داود ومحمد محمود داود ودعاء وسيم ندا وهمت السيد الحوراني ورانيا ناجي إمام بكلية الطب ، ومروة فاروق غازي وسالمة محمد أبو حمر بكلية التربية الرياضية.



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من منه الله منير حربي بكلية العلوم ، وسماح مصطفى المعطر وهناء محمود شمس وحافظ ابراهيم رسلان بكلية الآداب ، ومريم علي أبو سيف بكلية الصيدلة ، ووفاء يحيى الغنيمي ورحاب فؤاد غرابه وباسم نبيل الفحل بكلية طب الأسنان ، ورحاب محمد محضي بكلية الزراعة ، ومحمد السيد حجازي وشيرين عبد السلام علوان وعلاء محمد الكردي وأحمد عبد الحميد علم الدين بكلية الطب ، ومحمد ابراهيم الحضري وفتحي محمد أبو شادي وأحمد محمد عمارة بكلية الهندسة ، وإسلام رأفت شهبه بكلية التربية الرياضية.



وأشار رئيس الجامعة إلي الموافقه على منح 59 درجة دكتور الصيدلة المهنية ، و 18 درجة دكتوراه و 48 درجة ماجستير، و 1156 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.