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برلمان

مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة للتوعية بخطورة الشائعات .. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:16 م
مستقبل وطن بكفر الشيخ
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة للتوعية بخطورة الشائعات
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محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ ندوة عن كيفية التصدي للشائعات والتثبت من المعلومات الصحيحة، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

قال الدكتور محمد البدوي طلحة، أستاذ إدارة الأعمال وخبير التسويق ، إن من أهم الحروب التي تواجهها مصر حاليا هي حرب الشائعات مشيرًا إلى ضرورة استقاء المعلومة من مصادر رسمية موثوق بها بعيدا عن الكلام المرسل مثل كلام الإرهابي العميل الذى خرج علينا مؤخرا بكلام مرسل لا يعتمد على مستندات او دلائل.

وأشار إلى أن سلوك الشخص يكون غالبًا مدعاة للتصديق من عدمه شارحا قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، مؤكدًا على أهمية دور الحزب في توعية البسطاء بكيفية التأكد من صحة المعلومة الموثقة بعيدا عن الكلام المرسل الذى لا يستند الى أي قواعد.

حضر الندوة الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد للحزب بالمحافظة والدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري. 

وتأتي الندوة في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لمساندة الدولة في التصدي للشائعات من خلال عقد الندوات المكثفة التى توضح الفرق بين الشائعات والمعلومات الصحيحة.
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة للتوعية بخطورة الشائعات .. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة للتوعية بخطورة الشائعات .. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة للتوعية بخطورة الشائعات .. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة للتوعية بخطورة الشائعات .. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة للتوعية بخطورة الشائعات .. صور
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