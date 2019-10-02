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تعليم

قوافل طبية و5 آلاف شجرة.. تعاون بين جامعة بني سويف والروتاري

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:52 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، على توقيع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري بني سويف برئاسة ثروت حلمي رئيس النادي وسكرتارية الدكتورة هبه عبدالعظيم وذلك في مجال خدمة وتطوير المجتمع المحلي .

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من البروتوكول رفع المستوي الصحي للمواطنين والتوعية بالأمراض من خلال عمل قوافل طبية شاملة مشتركة لجميع التخصصات في فرعي الطب البشري والبيطري . إضافة الى إقامة مشروع تشجير خلال اجازة نصف العام الدراسي وبمشاركة طلاب متطوعين لزرع خمسة آلاف شجرة داخل الجامعة بالتعاون مع كلية الزراعة .

واضاف أن الطرفان يعملان على تنظيم ندوات تثقفية في مبادئ التمريض والإسعافات الأولية بالتعاون مع كلية التمريض ، علاوة على إقامة معرض ملابس للطلاب غير القادرين بكافة مجمعات الجامعة شرق وغرب النيل .
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