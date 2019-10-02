أحمد السجيني رئيسا لـ محلية النواب للعام الخامس على التوالي

فاز النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وذلك للعام الخامس على التوالي، باكتساح بحصوله على ٢٦ صوتا في مقابل ٥ أصوات للنائبة دينا عبدالعزيز.



كما فاز النائب محمد الحسيني، والنائب بدوي النويشي، بوكالة اللجنة والنائبة مني جاب الله بأمانه سر اللجنة.



جدير بالذكر أن النائب المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر فى دور الانعقاد الخامس، هو عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال أربعة أعوام متتالية من 2016 حتى تاريخه، وتولي أمين عام ائتلاف دعم مصر ائتلاف الأغلبية النيابية بمجلس النواب المصرى في دور الانعقاد الرابع.



وكان د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25 ، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.



وتجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.