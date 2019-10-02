اهم الاخبار.. السيسي يفتتح معرض تراثنا ويخصص 350 مليون جنيه لدعم الحرف اليدوية.. سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس.. فتح باب التحويلات لطلاب أولى ثانوى بين مدارس المتفوقين STEM غدا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء 2-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.