اهم الاخبار.. السيسي يفتتح معرض تراثنا ويخصص 350 مليون جنيه لدعم الحرف اليدوية.. سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس.. فتح باب التحويلات لطلاب أولى ثانوى بين مدارس المتفوقين STEM غدا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء 2-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي يفتتح معرض تراثنا ويخصص 350 مليون جنيه لدعم الحرف اليدوية
سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي بمناسبة العيد القومي
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 75 مكتبا تموينيا بالمنيا تستقبل تظلمات المستبعدين من الدعم
التنمية المحلية: السيسي مهتم بالتعرف على التطور في قدرات مسؤولي المحافظات والعاملين بالوحدات التنفيذية
التعليم تنتج برنامجا تفاعليا لمنهج connect للصف الأول الابتدائي
التعليم: نحرص على دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس
فتح باب التحويلات لطلاب أولى ثانوى بين مدارس المتفوقين STEM غدا
نسبة الاستجابة 97%..الوزراء يشيد بمنظومة الشكاوى الحكومية بالمنيا
منظومة التأمين الصحى الشامل تبدأ أجراءاتها في السويس
فى اول ظهور لهما.. محمد فراج برفقة خطيبته بسنت شوقى
عيون القلب.. جنات تظهر مع ابنتها للمرة الأولى.. فيديو
من محمد رمضان لـ حلا شيحة.. رسائل غامضة من الفنانين على السوشيال ميديا
بعد اختباء 6 ساعات واستخدام سكينتين.. منفذ مذبحة أبو النمرس يعترف بكواليس جريمته: انتقمت منها.. صور
منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور
السيسي يفتتح معرض تراثنا ويخصص 350 مليون جنيه لدعم الحرف اليدوية
سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي بمناسبة العيد القومي
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 75 مكتبا تموينيا بالمنيا تستقبل تظلمات المستبعدين من الدعم
التنمية المحلية: السيسي مهتم بالتعرف على التطور في قدرات مسؤولي المحافظات والعاملين بالوحدات التنفيذية
التعليم تنتج برنامجا تفاعليا لمنهج connect للصف الأول الابتدائي
التعليم: نحرص على دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس
فتح باب التحويلات لطلاب أولى ثانوى بين مدارس المتفوقين STEM غدا
نسبة الاستجابة 97%..الوزراء يشيد بمنظومة الشكاوى الحكومية بالمنيا
منظومة التأمين الصحى الشامل تبدأ أجراءاتها في السويس
فى اول ظهور لهما.. محمد فراج برفقة خطيبته بسنت شوقى
عيون القلب.. جنات تظهر مع ابنتها للمرة الأولى.. فيديو
من محمد رمضان لـ حلا شيحة.. رسائل غامضة من الفنانين على السوشيال ميديا
بعد اختباء 6 ساعات واستخدام سكينتين.. منفذ مذبحة أبو النمرس يعترف بكواليس جريمته: انتقمت منها.. صور
منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور