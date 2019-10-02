اختبار طبي لـ الونش لتحديد موقفه من المشاركة أمام المقاصة

يخضع محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار طبي على هامش مران اليوم الأربعاء.



ويأتي الاختبار الطبي لتحديد الموقف النهائي للاعب بخصوص إمكانية لحاقه بلقاء الفريق الأبيض المقبل أمام المقاصة.



وواجهة الزمالك نادي المقاصة غدًا الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويعاني "الونش" من إصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مران الزمالك الأخير قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي الماضية، مما تسبب في استبعاده من هذه المواجهة وخروجه من قائمة الزمالك.