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أخبار العالم

مفاجأة من العيار الثقيل.. الكشف عن أكبر حليف لإسرائيل في المنطقة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:04 م
غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة
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محمد علي
كان هناك نمط معروف للعلاقات التركية الإسرائيلية على مدى العقود القليلة الماضية، حيث تشترك هاتان الدولتان في خصائص متشابهة من حيث مؤسساتهما الغربية ومواقفهما السياسية، ومجتمعاتهما المتعددة الأعراق والعلمانية، والعلاقات المعقدة مع جيرانهما العرب وإيران. وفي الوقت نفسه ، كانت هناك اختلافات في بناء الدولة ، والمسارات التاريخية لعلاقاتهم في المنطقة ، وأنماط تحالفهما، وعلاقاتهما مع القوى الدولية، لكن ذلك يمر بأوقات اضطراب يمكن إصلاحها، بحسب ما رأت منصة لوب لوج الأمريكية.

ووفق تحليل المنصة الأمريكية، فإن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تظهرهما كأكبر حليفين في منطقة الشرق الأوسط.

واتفقت مواقف كل من إسرائيل وتركيا في بعض الأحيان عندما واجهتا تهديدًا مشتركًا أو كان لديهما حليف مشترك يمكن أن يجمعهما. كمثال على السابق ، كانت العلاقات الثنائية في ذروتها في التسعينيات بسبب المخاوف المشتركة بشأن إيران. و كان لدى المسؤولين الأتراك قلقان رئيسيان في تلك السنوات: ظهور الإسلام السياسي والصعوبات مع الأكراد. حيث اعتقدوا أن إيران تتدخل لتفاقم هذه المشاكل في تركيا. وترددت هذه المخاوف أيضًا في التصور الإسرائيلي فيما يخص التهديد الإيراني، وشهد البلدان تحسنًا سريعًا في العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية في هذه الفترة، وامتد تعاونهما العسكري إلى تدريبات مشتركة وشوهد الطيارون الإسرائيليون يتدربون في المجال الجوي التركي.

ووصلت العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى غير الذي سبق وصفه، عندما داهمت قوات الكوماندوز التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية أسطول الحرية في غزة بالمياه الدولية في مايو 2010 وقتلت 10 مواطنين أتراك، وكان يهدف أسطول غزة وقتها إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.

وكانت السفينة التي هاجمها الإسرائيليون ، مرمرة ، مملوكة لمنظمة إنسانية غير حكومية تركية ، هي مؤسسة الإغاثة الإنسانية (IHH). قامت تركيا على الفور بتخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل إلى مستوى سكرتير ثان وسحبت إسرائيل سفيرها من أنقرة.

بعد حادثة مافي مرمرة ، طالبت أنقرة بثلاثة شروط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل - اعتذار إسرائيلي رسمي ، ورفع الحصار عن غزة (وهو الذي لم يتم)، وتعويض الضحايا.

ورتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، واعتذر نتنياهو عن الحادث ووافق على دفع تعويضات في مارس 2013.

لكن المصالحة التي تلت اعتذار إسرائيل لم تدم طويلًا. فعلى الرغم من أن البلدين استعادا علاقاتهما إلى مستوى السفراء في عام 2016 ، طردت تركيا السفير الإسرائيلي بعد أن قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 60 محتجًا فلسطينيًا في غزة في مايو 2018، ومنذ هذا التاريخ، ليس لدى إسرائيل وتركيا تهديد مشترك ولا صديق مشترك، في العلاقات الإقليمية والدولية.

وكسرًا لهذه الحالة، تقول منصة لوب لوج، إنه تبعًا للتطورات الإيجابية على الجبهة السياسية، تشير الانتخابات الأخيرة في تركيا وإسرائيل إلى أن القوة السياسية للقوى المتشددة في كلا البلدين آخذة في التناقص ، مما يثير احتمال وجود سياسة خارجية أكثر قابلية للتكيف، وهو ما يعني في حال التحقق، إرجاعًا للعلاقات السابقة وتفريطًا تركيًا في حقوق الفلسطينيين التي يزعم أنه يهتم بها، وذلك لأن المصالح الإستراتيجية مع إسرائيل أهم.
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