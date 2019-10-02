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ديني

علي جمعة يوضح موقف المرأة من الصلاة إذا زادت أيام الحيض.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:56 م
علي جمعة
علي جمعة
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ان صلاة المرأة الحائض او صيامها مرتبط بنزول الدم او امتناعه فإذا كانت عادتها تستمر لـ 4 أيام وبعد عدة أشهر حدث تغير وأصبحت 5 أيام تمتنع عن الصلاة والصوم والعبادة طوال الـ 5 أيام حتى ولو استمر نزول الدم 6 أيام .

وأضاف علي جمعة، خلال إحدى الدروس الدينية، أن الدم الذي يخرج من المرأة لا يُعتبر حيضًا إلاّ إذا كان في زمن الحيض، لأن الحيض يُطلق على السيلان، وهو الدم الكثير المعروف، موضحًا أن الذي يسبق أيام الحيض من صُفْرِة أو كُدْرَة، لا يُعتَبَر حيضا.

وأوضح المفتي السابق، إنه إذا كان للمرأة عادة مستمرة وكان سائلا من الدم أيا كان من لون ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة، فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم، مضيفا وإن كان هذا في أيام عادتها فهو حيض، فلا تصلي ولا تصوم.
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