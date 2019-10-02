تصريح مثير لـ وزيرة فلسطينية.. وحماس ترد.. اعرف التفاصيل



وهاجمت حركة حماس في قطاع غزة، يوم الأربعاء، وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية التابعة رئيس الوزراء محمد اشتية، بعد تصريحات اعتبرتها الحركة معيبة ومسيئة للمرأة الفلسطينية بشأن فحص سرطان الثدي.



وقال فوزي برهوم أحد المتحدثين باسم الحركة اليوم في تغريدة عبر تويتر أن "حديث وزيرة الصحة في حكومة اشتية مي كيلة حول طريقة الكشف عن سرطان الثدي معيب جدًا وفيه إهانة للمرأة الفلسطينية الماجدة عنوان الصبر والعطاء".



وأضاف أن حديث الوزيرة فيه "إهانة لوزارة الصحة وللطواقم الطبية بشكل خاص سواءً بقصد أو بدون قصد".



ولاقى تصريح الوزيرة، حول فحص النساء الذاتي لسرطان الثدي، عبر تفقدها لأي تغيرات على جسدها قبل أن تذهب للطبيب للفحص، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبعد الضجة تجاه تصريحها، خرجت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ تقول "أود توضيح حديثي اليوم حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي حيث إنني حاولت ان أستخدم لغة بسيطة لشرح هذا الفحص، قد يكون بأنه تم فهم ما قلته بشكل مختلف لما أقصد ، بالنهاية أنا امرأة وطبيبة وأحترم كل الآراء وأحترم العادات، لكم جميعا كل التقدير والاحترام، ولنعمل جميعا من اجل هدف واحد وهو مكافحة سرطان الثدي".

أثارت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية مي كيلة اليوم الأربعاء حالة من الجدل والغضب بعد تصريح مثير عن مرض سرطان الثدي.