رسميا.. إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية.. والهيئة توضح وضع القروي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.



وعقد رئيس الهيئة، نبيل بفون، مؤتمرا صحفيا أعلن فيه فوز المرشحين المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، الموقوف في السجن في هذا الدور، وبالتالي مرورهما إلى جولة الإعادة التي ستجرى في تونس يوم 13 أكتوبر الجاري، على أن تعقد في الخارج خلال أيام 11 و12 و13من نفس الشهر، بحسب "سبوتنيك".



وأضاف بفون أن الحملة الانتخابيّة ستنطلق بداية من يوم غد الخميس.



وحول وضع المرشح الموقوف بالسجن نبيل القروي، أكد رئيس هيئة الانتخابات على أن الهيئة بذلت كل جهودها من أجل تكريس مبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين وطالبت في أكثر من مرة تمكين القروي من إجراء لقاءات صحفية و التواصل مع الاعلام؛ مشددا على أن المسألة بيد القضاء ومن الواجب احترام الهيئة لقرار القضاء.



وجدير بالذكر أن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 سبتمبر 2019 أفضى إلى تصدر الأستاذ الجامعي المستقل قيس سعيّد النتائج بنسبة 18.4% من الأصوات وتلاه رجل الأعمال المحتجز في قضايا فساد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بنسبة 15.58%.