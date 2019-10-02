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منوعات

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:13 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
أقدم طفل في التاسعة من عمره على سرقة السيارة الخاصة بجدته، وانطلق بها في جولة على طريق سريع مزدحم قبل أن يصطدم في نهاية المطاف بسيارتين في حادث مؤسف.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الصبي، المقيم في مدينة "تيب سيتي" بولاية "أوهايو" الأمريكية، كان يقود السيارة على سرعة 90 ميل في الساعة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتلقت الشرطة العديد من البلاغات بعد أن شوهد الصبي وهو يقود السيارة بتهور متوجهًا ناحية مدينة "دايتون"، ويبدو أنه قد قرر العودة بعد ذلك إلى "تيب سيتي"، لكنه اصطدم بسيارتين؛ ولحسن الحظ، فإنه لم يصب بأذى جراء هذه المغامرة الجنونية التي أقدم عليها.

ونقلت "ديلي ميل" عن إحدى شهود العيان، وتُدعى "واندا رام"، والتي كانت تعمل في محطة وقود قريبة من موقع الحادث الذي تسبب فيه الصبي، قولها إن الأخير خرج من السيارة المحطمة عقب الحادث وكان يبكي ويقول "أنا آسف"، مشيرة إلى أنه كان بالكاد يستطيع رؤية الطريق من فوق عجلة القيادة.

من جانبها، أوضحت جدة الصبي للشرطة أنها أعطت حفيدها مفاتيح سيارتها كي يستمع إلى الموسيقى، بحسب ما جاء في وسائل إعلام محلية.

الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق سراح الصبي من مركز احتجاز الأحداث، لكنه سيواجه عدة تهم مرورية، من بينها سرقة سيارة، وفقًا لـ"ديلي ميل".
طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية
طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية
طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية
طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية
طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية
طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية
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