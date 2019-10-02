ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة بطنطا

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط عاطلين مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بطنطا.



كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقيب أحمد مهران معاون القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "ح. ي.ع.ح " شهرته (حاتم زفلط ) 32 سنة عاطل ومقيم سبرباي مركز طنطا والمدعو "م. ي.ا.ا. " ٢٨سنة عاطل و مقيم سبرباي مركز طنطا.



وضبط بحوزة المتهمين سلاح ناري طبنجة بقصد البلطجة وترويع المواطنين و 26 قطع حشيش بقصد الاتجار ومبلغ مالي حصيلة البيع و هواتف محموله.



كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.