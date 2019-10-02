Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة بطنطا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:51 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط عاطلين مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بطنطا.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقيب أحمد مهران معاون القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "ح. ي.ع.ح " شهرته (حاتم زفلط ) 32 سنة عاطل ومقيم سبرباي مركز طنطا والمدعو "م. ي.ا.ا. " ٢٨سنة عاطل و مقيم سبرباي مركز طنطا.

وضبط بحوزة المتهمين سلاح ناري طبنجة بقصد البلطجة وترويع المواطنين و 26 قطع حشيش بقصد الاتجار ومبلغ مالي حصيلة البيع و هواتف محموله.

كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس 3 متهمين كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية بطنطا

ضبط مسجل وهروب آخر كونا عصابة للاتجار بالمخدرات بالغربية

ضبط 3 عاطلين مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات في الغربية

سقوط أخطر تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالغربية

18 طربة حشيش.. ضبط مسجلين خطر كونا تشكيلاً عصابياً للإتجار في المخدرات بالغربية.. صور

سقوط مسجلين تخصصا في تجارة المخدرات بالغربية

ترشيحاتنا

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

الحصول على تأشيرة السفر للسعودية فى 9 خطوات

كاميرات المراقبة كشفت المستور.. شاب يشعل النار في سيارة داخل موقف ويهرب.. فيديو

أسباب الرزق الواسع ذكرها النبي.. الإفتاء تكشف عنها

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

أسورة ولا عقد.. محمد رمضان يرد على موقف محرج فى الجونة.. فيديو

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

هدية من البرلمان للمصريين..زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ100 جنيه

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

حبس ضابط شرطة سابق وأعرابي حاولا تهريب حشيش وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية