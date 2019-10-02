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مرأة

طريقة عمل كفتة الأرز المشوية للشيف نجلاء الشرشابي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:46 م
صدى البلد
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قسم المرأة
عُرف عن كفتة الأرز أنها تقدم بالصلصة، ولكن يمكنك تجديد اطباقك التقليدية، بأطباق جديدة من نفس المكونات، نقدم لكم طريقة عمل كفتة الأرز المشوية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات كفتة الأرز المشوية
* نصف كيلو لحمة مفرومة
* 1 كوب خضرة مفرومة
* 1 اكوب أرز
* ملح
* فلفل اسود
* بصل
* ثوم
* بهارات
* كمون
* زيت للقلي

طريقة تحضير كفتة الأرز المشوية:

* مزج كل مكونات الكفتة في الكبة.
* تشكيل العجين على شكل اصابع.
* تقلى الكفته في الزيت على درجة حرارة مرتفعة.
* ترص الكفتة في صينية وتوضع فحمة مشتعلة وتطفأ بالزيت وتغطية الصينية لمدة 10 دقائق.
* تقدم الكفتة وتزين بالبقدونس.
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