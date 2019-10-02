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برلمان

أسامة شرشر: انسحبت من انتخابات رئاسة لجنة الإعلام بالبرلمان لهذا السبب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:47 م
النائب اسامة شرشر
النائب اسامة شرشر
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه تقدم لترشحه على رئاسة اللجنة بدور الانعقاد الخامس، وقرر الامتناع عن التصويت والانسحاب اعتراضا على أداء اللجنة خلال الأدوار الماضية، وعدم قيامها بدورها المنوطة به على المستوى الرقابي والتشريعي.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء انتخابات لجنة الإعلام، والتي شهدت فوز النائب أسامة هيكل على مستوى الرئاسة.

وأكد شرشر أن اللجنة غابت عن القيام بدورها في كثير من الملفات والقضايا الاستراتيجية وخاصة الملف الإعلامي وما يحدث فيه من تجاوزات حتي أصبح المشهد الإعلامي يدعو للحسرة وقيام المواطنين بالذهاب إلي قنوات أخري بالإضافة إلي ملف الآثار التي يتم تهريبها وإعلانها وبيعها بمزادات ولا أحد يتحرك بالإضافة إلي انحسار دور القصر الثقافي الذي كان يعتبر القوى الناعمة لمصر ومثقفيها ومبدعيها.

ولفت إلي أن هذا ما جعل القيادة السياسية تتحدث عن تراجع الدور الإعلامي والخطاب الإعلامي والثقافي وهذا دور للجنة الثقافة والإعلام التى لم تجتمع سوى مرات معدودة ولا تقوم بدورها الرقابي والتشريعي لمواجهة القضايا الإعلامية والثقافية وبيع آثار مصر بالخارج.

وشهدت انتخابات لجنة الإعلام بمجلس النواب، لدور الانعقاد الخامس انسحاب النائب أسامة شرشر، من الترشح على رئاسة اللجنة وامتناع عن التصويت بعد تقدم أوراق ترشحه اعتراضا على أداء اللجنة طوال السنوات الماضية وعدم قدرتها على القيام بدورها في ملف الإعلام والثقافة والآثار، فيما انضم له كل من النواب يوسف القعيد وجليلة عثمان ومرتضي العربي وجلال عوارة.
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