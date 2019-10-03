Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كلما تقربت من الله أبتعد مرة أخرى فماذا أفعل ؟ .. الإفتاء تجيب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك في فتوى مسجلة له، مضمونه "كلما تقربت من الله عز وجل أبتعد مرة أخرى فماذا أفعل؟". 

وأوضح الشيخ محمد وسام أن من كان يتقرب لله ويبتعد فعليه أن يداوم على أداء الصلاة فى وقتها وسيزول هذا فى الإحساس شئً فشئ، فالله عز وجل جعل الصلاة تنهى صاحبها عن المنكر والمعاصي.

وتابع الشيخ محمد وسام عليك أيضًا أن تكثر من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيبشرنا فيقول عندما سأله أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي ؟ فَقَالَ : مَا شِئْتَ . قَالَ قُلْتُ الرُبُعَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ : إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، فالصلاة هي عماد الدين، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل.

وأشار الشيخ محمد وسام إلى أنه ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح الله لنا أمر دنيانًا وأخرتنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اغتنم .. هذا الذكر أوصى رسول الله بالإكثار منه في يوم الجمعة

عبارة إذا أكثرت منها جلبت لك الكثير من الخير.. تعرف عليها

ماذا يحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة.. مكافأة ربانية تعرف عليها

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. قبلة احمد الفيشاوى الساخنة لزوجته.. ورد محمد هنيدى على شجاره مع احمد فهمى.. ودوللى شاهين فى صدى البلد

ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ليفربول على سالزبورج

اخبار الزمالك اليوم 2-10-2019.. مرتضى منصور لـ خالد الغندور: روح اشتغل فى قناة الاهلي

قبلة جريئة .. الصور الأولى من حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين

سيد عبدالحفيظ يتعجب من إصرار اتحاد الكرة على هذا القرار

صلاح يقتحم المنافسة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام