كلما تقربت من الله أبتعد مرة أخرى فماذا أفعل ؟ .. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك في فتوى مسجلة له، مضمونه "كلما تقربت من الله عز وجل أبتعد مرة أخرى فماذا أفعل؟".





وأوضح الشيخ محمد وسام أن من كان يتقرب لله ويبتعد فعليه أن يداوم على أداء الصلاة فى وقتها وسيزول هذا فى الإحساس شئً فشئ، فالله عز وجل جعل الصلاة تنهى صاحبها عن المنكر والمعاصي.





وتابع الشيخ محمد وسام عليك أيضًا أن تكثر من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيبشرنا فيقول عندما سأله أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي ؟ فَقَالَ : مَا شِئْتَ . قَالَ قُلْتُ الرُبُعَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ : إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، فالصلاة هي عماد الدين، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل.



