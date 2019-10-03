100 شركة عالمية تشارك في الأسبوع الصناعي بمصر الأسبوع المقبل

تشارك أكثر من 110 شركات صناعية في المعرض والمنتـدى التجاري للأسبوع الصناعي الكبير الذي تستضيفه مصر في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية الجديد.



ويهدف الأسبوع الصناعي الكبير الذي تدعمه وزارتا الصناعة والتجارة في مصر وروسـيا إلى أن يصبح نقطة دخول للشركات الصناعية الدولية إلى أسواق شمال ووسط أفريقيا.



ويقام المعرض على مساحة 5000 متر مربع؛ ويشتمل على الشـركات الصناعية العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة من روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين وجهات أخرى تقدم تقنياتها ومنتجاتها للجمهور الدولي والمشـترين المحترفين من أفريقيا والشـرق الأوســط.



ويضم المعرض التجاري الأقسـام الرئيسـية ومنها معدات الطاقة والطاقة النووية والتقنيات الزراعية وصناعة النقل والتشـــــغيل الآلي وبناء الآلات.



ويعد الأســــبوع الصناعي الكبير فعالية دولية هامة لعرض فرص الاستثمار والتصنيع في أفريقيا.