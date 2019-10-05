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تعليم

زيارات بحثية للعلماء المصريين في بولندا.. اعرف طريقة التقديم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لبرنامج الزيارات البحثية الذي يتم تنفيذه ضمن البرنامج التنفيذي بين الأكاديمية وأكاديمية العلوم البولندية.

وتستهدف تلك الزيارات التدريب وتنمية القدرات وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاحتكاك والتواصل والاتفاق على التعاون المستقبلي، وجمع المادة العلمية، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجانب الأجنبي في جوانب الامتياز لديه، وذلك طبقاً للشروط. 

وأوضحت أن الزيارات المتاحة طبقا لهذا البرنامج: 

1- زيارات طويلة مدتها شهر/ للزيارة الواحدة.
2- زيارات قصيرة مدتها 1-2 أسبوع، حيث تتم الزيارات في الفترة من مارس إلى أكتوبر 2020.
3- يحق التقدم لجميع الباحثين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
4- التأكيد على ضرورة إرفاق خطاب رسمي من الجهة البحثية التابع لها الباحث المصري.
5- تقديم خطاب الدعوة من الباحث الأجنبي المناظر، وخطة بحثية لما سيتم أثناء الزيارة

وقالت الأكاديمية إن التقديم عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، و استيفاء الاستمارة المطلوبة.
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