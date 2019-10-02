إقبال كبير بجنوب سيناء للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

توافد مواطنو جنوب سيناء لليوم الثاني على الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بكافة مدن المحافظة وذلك لتسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببطاقة الرقم القومي.





وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب إنه تم تحديد الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي بمدينة رأس سدر ، والمركز الحضري بأبو زنيمة ، ووحدة السلام العرايشية بمدينة أبورديس ، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بطور سيناء ، والمركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ ، والمركز الحضري بمدينة نويبع .





ويتوجه المواطن ببطاقة الرقم القومى لأقرب وحدة أو مركز طبي له لتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة لفتح الملف العائلي .





ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة على استمرار توافد المواطنين فى اليوم الثانى للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ضمن محافظات المرحلة الأولى وهى السويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان والتى بدأت بالأمس الثلاثاء فى التسجيل وفتح الملف العائلي للأُسر لجميع ادارات المحافظة الصحية بالرقم القومى دون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة.





وأكد السبكي أن عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون ١٨ عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي, ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به و بأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.



