علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

أرسلت سيدة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال احدى الدروس الدينية تقول فيه: " علي كفارة جماع في نهار رمضان من زوجي الأول ، وانا الآن متزوجة من رجل آخر بعد الطلاق ولا أريد أن اخبره فهل أكفر عن ذلك الخطأ بالإطعام دون الصيام " ؟



ورد المفتي السابق قائلا: خذي هذه المفاجأة واعلمي انك ليس عليك كفارة غير انك تصومي يوم واحد بديلا عن اليوم الذي حدث به الجماع في رمضان فقط ، أما صيام شهرين متتابعين فهذا على الزوج الأول.



وتابع: ان المذهب المالكي هو من قال بأن الرجل والزوجة يصومان شهرين متتابعين ، أما المذهب الشافعي قال: بأنك تصومي يوم واحد فقط أما الرجل فيصوم شهرين متتابعين، وبالتالي سيري على مذهب الإمام الشافعي .