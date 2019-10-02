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ديني

علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:48 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أرسلت سيدة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال احدى الدروس الدينية تقول فيه: " علي كفارة جماع في نهار رمضان من زوجي الأول ، وانا الآن متزوجة من رجل آخر بعد الطلاق ولا أريد أن اخبره فهل أكفر عن ذلك الخطأ بالإطعام دون الصيام " ؟

ورد المفتي السابق قائلا: خذي هذه المفاجأة واعلمي انك ليس عليك كفارة غير انك تصومي يوم واحد بديلا عن اليوم الذي حدث به الجماع في رمضان فقط ، أما صيام شهرين متتابعين فهذا على الزوج الأول.

وتابع: ان المذهب المالكي هو من قال بأن الرجل والزوجة يصومان شهرين متتابعين ، أما المذهب الشافعي قال: بأنك تصومي يوم واحد فقط أما الرجل فيصوم شهرين متتابعين، وبالتالي سيري على مذهب الإمام الشافعي .
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