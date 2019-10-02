تزيل العرق وتبيض الأسنان.. 4 استخدامات رائعة لمكون بـ 2 جنيه في منزلك

تهتم كل فتاة بالعناية بجمالها، فهو من أولويات الجميع، فمن الجيد معرفة أنه يمكن العناية بجمالك دون إنفاق الكثير من الأموال، فيمكن لمكون في مطبخك مثل "صودا الخبز" أن يحقق العديد من الأمور الرائعة التي من شأنها جعل أي فتاة أجمل، كما أشار موقع "BRIGHT SIDE"





- علاج حروق الشمس :-

بعد يوم متعب ومشمس سيكون من الجيد وجود صودا الخبز في المنزل لتهدئة الألم من حروق الشمس أو الأكزيما، من الأفضل تجنب المنتجات الكيماوية، خاصة أنه يمكن لصودا الخبز ان تعالج كل هذه الحروق بخلطها مع قليل من الماء وعمل ماسك للبشرة في 5 دقائق.





- تبييض الأسنان :-

بوضع القليل من صودا الخبز ومزجه مع الفحم وزيت جوز الهند، يمكن الحصول على أفضل خليط سيجعل الأسنان ناصعة البياض في دقائق.





- مزيل عرق :-

أحد أشهر الاستخدامات الرئيسية لصودا الخبز في المطبخ هو التخلص من الروائح غير التقليدية، مما يجعله خيارًا رائعًا لاستخدامه في صنع مزيل العرق الطبيعي بوضع القليل منه على أحد الزيوت الطبيعية التي تفضلين رائحتها .





- علاج الهالات السوداء :-