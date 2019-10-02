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محافظات

الفسيخ الفاسد يسقط أول ضحاياه بالاسكندرية .. و3 محافظات مهددة بالتسمم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:07 م
فسيخ فاسد
فسيخ فاسد
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وسط التحذيرات المستمرة من مسئولي الصحة من تناول الفسيخ الفاسد علي مدار الايام الماضية اعلنت اول حالة وفاة نتيجة التسمم عقب تناول الفسيخ الفاسد لسيدة تبلغ من العمر 55 عاما من محافظة كفر الشيخ والتي تم احتجازها بمركز السموم بمحافظة الاسكندرية، فيما ارتفع عدد المصابين بالتسمم بالفسيخ الفاسد إلى 35 حالة، بعدما استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء 3 حالات جديدة مصابة بتسمم الفسيخ الفاسد .

إعلان اول حالة وفاة بالفسيخ الفاسد
وأعلن مركز السموم بمحافظة الاسكندرية عن اول حالة وفاة بالفسيخ الفاسد وهي لسيدة مصابة بتسمم غذائي آثر تناولها الفسيخ الفاسد تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ، والتي تم اعلانها ضمن المصابين من السبت الماضي بتسمم الفسيخ الفاسد، حيث أصدر المركز بيانا شديد اللهجة يحذر المواطنين من تناول الفسيخ الفاسد موجها بضرورة الامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناول الفسيخ مهما كان مصدره موثوقا فيه أو حتى الذي تم تجهيزه داخل المنازل، حيث أشار البيان إلى أنه لم يتم معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور هذه حالات التسمم بالفسيخ الفاسد في هذا الوقت بهذا الشكل الكارثي.

ارتفاع اعداد المصابين بتسمم الفسيخ الفاسد:
كما ارتفع عدد المصابين بالتسمم جراء تناول وجبات الفسيخ الفاسد إلى 35 حالة، بعدما استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء 3 حالات جديدة، حيث تم حجز 11 مصابا بتسمم الفسيخ الفاسد بالعناية المركزة، " يحتوى علي بكتيريات خطيرة هكذا قال الدكتور علاء عيد مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير من الفسيخ الفاسد، لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

3 محافظات مهددة بتسمم الفسيخ الفاسد
وأعلن مركز السموم بالاسكندرية أن المصابين بتسمم الفسيخ الفاسد وصلت أعمارهم إلى 55 عاما، وهم من قاطنى محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، حيث تم إعلان الطوارى في المحافظات السابقا خوفا من ازدياد عدد مصابي التسمم بالفسيخ الفاسد، حيث واصلت مديريات الصحة والتموين حملاتها علي محلات الاسماك المللحة الفسيخ لضبط الكميات الغير صالحة للاستهلاك من الفسيخ الفاسد.

ضبط 20 طن من الفسيخ الفاسد تم تخزينها في حظيرة ماشية بـ إدكو
وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة من ضبط ٢٠ طن من الفسيخ الفاسد غير صالح للاستهلاك الآدمى لاحتوائه على ديدان وحشرات أخرى بداخل حظيرة ماشية بإدكو، حيث تم قد مداهمة عدة محلات لبيع الأسماك المملحة الفسيخ وحظيرة ماشية تستخدم تمليح وتخزين الفسيخ الفاسد بادكو وتمكنت من ضبط 20 طن من الفسيخ الفاسد والممتلئ بالديدان وغير صالح للاستهلاك الادمى، حيث تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.

ضبط 450 كيلو أسماك غير صالحة في كفرالشيخ
كما تمكنت حملة بيطرية بكفر الشيخ، من ضبط 450 كيلو جرام أسماك بورى غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تحويلها الي الفسيخ الفاسد، حيث تشكلت لجنة تحت إشراف الدكتور على الفتيانى، مدير إدارة مطوبس البيطرية، والدكتور هنداوى هنداوى حسام الدين، رئيس قسم التفتيش بادارة مطوبس البيطرية، والدكتور الحسينى أحمد هداوى، رئيس قسم الوقاية بإدارة مطوبس البيطرية، وجرى تحريز الكمية المضبوطة، وتحرير محضر رقم14921جنح مطوبس، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تموين الإسكندرية تشن حملة مكبرة على الأسواق لضبط الفسيخ الفاسد
وعقب تسمم الفسيخ الفاسد بمحافظة الاسكندرية شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة استهدفت محلات الأسماك المملحة والطازجة والباعة الجائلين بجميع أنحاء المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط مالكى محلين للأسماك بدائرة قسم شرطة العطارين، لحيازتهما 353 كيلوجرام أسماك مجمدة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى أيضا التحفظ على 585 كيلوجراما من الأسماك الطازجة، وإعدام 90 كيلوجرام أسماك متنوعة بها تغير في الخواص الطبيعية، كما تم سحب 27 عينة أسماك متنوعة لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وضبط 15 قضية عدم حمل شهادة صحية و19 قضية عدم توافر الاشتراطات الصحية.

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