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رياضة

قبل مواجهة سالزبورج.. تعرف على تاريخ مواجهات محمد صلاح مع الفرق النمساوية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
يستضيف اليوم، فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، نظيره نادي سالزبورج النمساوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز ، ويسعى رفاق محمد صلاح لتعويض خسارتهم القاسية في الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي، ولكن ستواجهم مهمة صعبة أمام الفريق النمساوي العنيد ، والذي كشر عن أنيابه في الجولة الماضية، بعد اكتساحه جينك البلجيكي بستة أهداف مقابل هدفين.

ويعرض لكم "صدى البلد"، سجل مواجهات محمد صلاح مع الفرق التي لعب لها أمام الفرق النمساوية:

- واجه محمد صلاح الفرق النمساوية مرتين فقط طيلة مسيرته ، وكان ذلك مع فريق روما الإيطالي.

- محمد صلاح واجه فريق أوستريا فيينا في المجموعة الخامسة بدور المجموعات للدوري الأوروبي عام 2016 ، ولم يسجل أي هدف في المباراتين ، حيث شارك في المباراة الأولى 25 دقيقة فقط والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، بينما لم يشارك في المباراة الثانية والتي انتهت بفوز فريقه 4-2 ، حيث جلس على دكة البدلاء.
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