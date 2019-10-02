قبل مواجهة سالزبورج.. تعرف على تاريخ مواجهات محمد صلاح مع الفرق النمساوية

يستضيف اليوم، فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، نظيره نادي سالزبورج النمساوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز ، ويسعى رفاق محمد صلاح لتعويض خسارتهم القاسية في الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي، ولكن ستواجهم مهمة صعبة أمام الفريق النمساوي العنيد ، والذي كشر عن أنيابه في الجولة الماضية، بعد اكتساحه جينك البلجيكي بستة أهداف مقابل هدفين.





ويعرض لكم "صدى البلد"، سجل مواجهات محمد صلاح مع الفرق التي لعب لها أمام الفرق النمساوية:





- واجه محمد صلاح الفرق النمساوية مرتين فقط طيلة مسيرته ، وكان ذلك مع فريق روما الإيطالي.



