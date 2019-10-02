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محافظات

35 ألف كارت جديد للمعاشات في الدقهلية.. والمحافظ يؤكد الحفاظ على حقوق المواطنين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:35 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا، اليوم ، مع اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس ونائبه برئاسة المركز.

وأكد محافظ الدقهلية أن قانون التصالح وتقنين الأوضاع من أجل المواطن والحفاظ على حقوقه بشكل قانوني وإنهاء مخالفاته ،وشدد على ضرورة تيسيير إجراءات التصالح مع المواطنين وحسن المعاملة في تقديم الخدمة وتدريب العاملين على حسن استقبال ومعاملة المواطن .

وأشار شاروبيم إلى ضرورة تعريف المواطنين بأن المطلوب فقط هو استمارة بطلب التصالح ولا أوراق أخرى اضافية،مشددا على ضرورة الإعلان في جميع القرى ومداخلها والميادين وفي المصالح الحكومية لإعلام المواطنين بأهمية الانتهاء من طلبات التقنين والتصالح .

وشدد محافظ الدقهلية على رئيس مركز ومدينة بلقاس بضرورة تكثيف الإعلان عن موضوع التصالح وتقنين الأوضاع وحثهم على سرعة تقديم طلبات التقنين قبل انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات التقنين .

وأضاف شاروبيم أنه تم إضافة 35 ألف كارت جديد للمعاشات بالدقهلية خلال أكتوبر الجاري، وأن إجمالي المستفيدين من معاش التضامن بلغ 170 ألف مواطن بالمحافظة وسيتم رفع قيمة معاش تكافل وكرامة ليصل إلى 450 جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاسكان أنشأت صفحة خاصة بقانون التصالح على الرابط التالي : https://www.facebook.com/قانون-التصالح-فى-بعض-مخالفات-البناء-114707156589339/
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