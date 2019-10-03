قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من حلف أن يصلى على النبى – صلى الله عليه وسلم - أفضل الصلاة؛ وجب عليه أن يقول: «اللهم صلِّ على رسول الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عن ذكره الغافلون».





وأضافت دار الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم من أقسم أن يصلى على النبى أفضل صلاة»،أن هذا الشخص يمتلك خيارين فى أمره؛ وهو الصلاة على النبى- صلى الله عليه وسلم – باللفظ السابق أو الصلاة عليه بالصلاة الإبراهيمية التي تقال عقب التشهد.





وأوضحت دار الإفتاء أنه لَوْ قَالَ: لَأُصَلِّيَنَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَطَرِيقُ الْبَرِّ أَنْ يَقُولَ:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَكُلَّمَا سَهَا عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ»، ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ.



