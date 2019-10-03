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ديني

حكم من أقسم أن يصلى على النبى أفضل صلاة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:55 ص
الصلاة على النبى
الصلاة على النبى
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الفكر الديني
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من حلف أن يصلى على النبى – صلى الله عليه وسلم - أفضل الصلاة؛ وجب عليه أن يقول: «اللهم صلِّ على رسول الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عن ذكره الغافلون».

وأضافت دار الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم من أقسم أن يصلى على النبى أفضل صلاة»،أن هذا الشخص يمتلك خيارين فى أمره؛ وهو الصلاة على النبى- صلى الله عليه وسلم – باللفظ السابق أو الصلاة عليه بالصلاة الإبراهيمية التي تقال عقب التشهد.

وأوضحت دار الإفتاء أنه لَوْ قَالَ: لَأُصَلِّيَنَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَطَرِيقُ الْبَرِّ أَنْ يَقُولَ:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَكُلَّمَا سَهَا عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ»، ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ.

واختتمت دار الإفتاء "ولكن الصَّوَاب وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ أَنَّ أَفْضَلَ لفظ يقال هو: الصلاة الإبراهمية التى نرددها عقب الصَّلَاة وهى:« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ … إِلَى آخِرِهِ»، فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ … إِلَى آخِرِهِ».
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