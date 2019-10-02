Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

رائد مقدم يكتب: ثورة شعب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements

ماحدث خلال الأسبوع الماضي هو ملحمة بكل المقاييس. فقد ضرب الشعب المصري أروع أمثلة الوطنية والوعي واليقظة في الحفاظ على وطنه. وَالوقوف حائط صد بين الوطن ومؤسساته وقيادته السياسية وبين المؤامرات والمخططات الشيطانية لإحداث الفوضى في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن. فرغم عزف المنظمات وأجهزة المخابرات علي نغمة إرهاق الشعب من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها القيادة السياسية خلال الخمس سنوات الماضية والتي بالفعل تأثر بها أغلب فئات الشعب. ولكن الوعي واليقظة والاستفادة من التجارب السابقة وفهم الدرس قد جعل من الشعب المصري سدًا منيعًا أمام طوفان التدخلات الأجنبية لضرب حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يمر بها الوطن. وكشفت هذه التجربة حجم الثقة لدى الشعب تجاه القيادة السياسية والتي لم تتأثر رغم محاولة العبث بها عن طريق بث الشائعات والأكاذيب وإلباسها ثوب الحقيقة. فقد عبٓرت كل فئات الشعب عن حرصها علي الحفاظ علي هذا الوطن حتي الفئات الغاضبه منها بسبب تأثرهم بتلك الإصلاحات والذين تراهم دائما غاضبين منتقدين لبعض الأوضاع والسلبيات الموجوده بهذا الوطن. لكن في وقت المعركه تناست كل فئات الشعب مشاكلهم وارتفعوا فوق متاعبهم وارتقوا بإحساسهم الوطني ووقفوا وقفة رجل واحد في وجه الإرهابيين والعملاء والخونه. وأصبح لدي الشعب المصري حصانه قويه في وجه أي مزاعم أو دعوات لإثارة الفتنه والفوضي في هذا الوطن. وأصبحت ثقتهَ في قيادتهم السياسيه متمثله في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي غير قابله لأي تشكيك. تحيه واجبه لهذا الشعب العظيم الذي أجبر العالم كله علي الوقوف صامتا مذهولا من ردة فعله بعد أن أخذتهم الأمنيات الخادعه وظنوا أنهم نجحوا في مخططهم القذر للوقيعه بين الشعب وقياداته. نعلم جيدا أن سيناريوهات الشيطان كثيره ولن تنتهي ولكن أعلم أيضا وطنية وصمود هذا الشعب العظيم وإنتصاره دائما علي قوي الشر. وتلاحمه ووقوفه خلف قيادته السياسيه للعبور بسفينة هذا الوطن إلي بر الأمان. بعد أن تحمل الصعب وجاء وقت الحصاد خلال عام ٢٠٢٠. فشتان الفرق بين ماحدث عام ١٩٧٧ عندما أراد الرئيس الراحل محمد أنور السادات البدء في إجراءات الإصلاح الإقتصادي والتي باءت بالفشل للأسف. وتراجع السادات عن قراراته التي كانت تاريخيه وصحيحه تحت ضغط عدم وعي الشعب في هذا الوقت رغم شعبيته الجارفه وهو كان في نظرهم البطل القومي ورجل الحرب والسلام. ولكن الزمن يختلف والشعوب تتغير وتعي الدرس وتتحمل فاتورة الإصلاحات والقيادات تنحمل وتتصارح مع شعوبها وتشٓيد جسور الثقه لأنها تأكدت أنها السبيل الوحيد لأمن وأمان ومصلحة هذا الوطن.
حفظ الله مصر وحفظ شعبها
Advertisements

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

الحصول على تأشيرة السفر للسعودية فى 9 خطوات

الرقية الشرعية .. تعرف على طريقتها الصحيحة

بالأسماء.. 10 لاعبين خارج مباراة الأهلي والأنتاج الحربي بفرمان من فايلر

تصريحات السيسي عن مواجهة الإرهاب.. والحكم على هشام عشماوي.. الأبرز في صباح البلد

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

هدية من البرلمان للمصريين..زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ100 جنيه

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

حبس ضابط شرطة سابق وأعرابي حاولا تهريب حشيش وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية