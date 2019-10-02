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فن

محمد هنيدى يرد على شجاره مع أحمد فهمى .. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:06 م
محمد هنيدى وأحمد
محمد هنيدى وأحمد فهمى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد هنيدى عن حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان احمد فهمى والذى ظهر عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهو ما وصفه هنيدى بالهزار وليس الخناق.

وقال محمد هنيدى خلال لقائه مع برنامج "عرب وود" : انا واحمد فهمى أصدقاء وهو مقرب منى وما يحدث بيننا نوع من الهزار وليس خناق او مشادة كلامية كما وصفها البعض عبر السوشيال ميديا.

يذكر ان محمد هنيدى تم تكريمه فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة والتى انتهت منذ ايام قليلة.

ويقوم محمد هنيدى حاليا بتصوير دوره فى فيلم "كينج سايز" مع المؤلف عمر طاهر والمخرج اسلام خيرى.
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