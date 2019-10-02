الاتحاد الأوروبي يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

ندد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بقرار كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي قبالة ساحلها الشرقي ووصف ذلك بأنه "عمل استفزازي آخر" ودعا لاستئناف المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "نتطلع لاستئناف المحادثات على مستوى مجموعات العمل بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتأهب لدعم كافة الجهود الدولية لإيجاد حل دبلوماسي يؤدي إلى سلام وأمن دائمين في شبه الجزيرة الكورية".