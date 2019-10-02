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فن

وسط حضور جماهيري.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته بطريقة مختلفة.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:47 م
احمد الفيشاوى
احمد الفيشاوى
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مصطفى كرم
شارك الفنان احمد الفيشاوي جمهوره بفيديو جديد له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر احمد الفيشاوي وهو يقبل زوجته بطريقة طريفة اثناء تواجده بإحدي الحفلات وظهر بالفيديو بعد تقبيله زوجته وهو يقول بالصلاة علي النبي".

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" قمرررات " و" يا بختها بيك " و" يا فيشاوي ياعالمي " و" بحبك لانك صريح مع نفسك ".

يذكر ان اخر اعمال احمد الفيشاوي بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وعمرو يوسف واحمد داود وكريم قاسم من اخراج طارق العريان.
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