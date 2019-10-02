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أخبار البلد

الحكومة: إعفاء الأطفال اليتامى من شرط السن في الإسكان الاجتماعي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها رقم 52 المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2019 بعدد 38 موضوعا.

كما وافق المجلس على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين المتواجدين على الأراضي محل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، واستكمال إجراءات تفعيل قراري رئيس الجمهورية رقمي 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، و 636 لسنة 2017 بتعديل حدود مدينة الشروق،وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي أعدتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما وافق المجلس على إعفاء الأطفال اليتامى من شرط السن في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وفقًا للضوابط المعروضة بمذكرة وزارةالاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية بتاريخ 14/9/2019.
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