Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعفاء الطلاب غير القادرين من مصروفات الدراسة بجامعة الوادي الجديد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:29 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابو العلمين
أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، إعفاء الطلاب غير القادرين من المصروفات الدراسية، مؤكدا التزام جامعة الوادي الجديد بسداد تلك المصروفات بدلا من الطلاب.

وقال رئيس الجامعة إن على الطلاب التوجه لإدارات رعاية الشباب بالكليات لإنهاء إجراءات اعفائهم من المصروفات.

وأشار إلى أن دعم الجامعة للطلاب لا يتوقف عند دفع المصروفات الدراسية في الجامعة وإنما استحدثت آليات فرعية داخل الكليات لرعاية طلابها ممن يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية إضافة إلى إعفاء ابناء الشهداء والمصابين من دفع المصروفات الدراسية تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

وأكد أنه تم الانتهاء من تسكين المدينة الجامعية بعد الانتهاء من رفع كفاءتها وان تكلفة التغذية التي دفعها الطلاب لشهر سبتمبر تم ترحيلها لشهر أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

صور جديدة تشعل أزمة نجم الأهلي.. وفايلر يخرجه من حساباته

الرئيس الروسي يكشف حقيقة ضلوع إيران في هجمات أرامكو بالسعودية

بالأسماء.. 10 لاعبين خارج مباراة الأهلي والأنتاج الحربي بفرمان من فايلر

فايلر يفاجئ لاعبي الأهلي في معسكر المطار.. تعرف علي التفاصيل

غادة عبد الرازق بصحبة ابنتها روتانا.. صور

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

هدية من البرلمان للمصريين..زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ100 جنيه

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

صور جديدة تشعل أزمة نجم الأهلي.. وفايلر يخرجه من حساباته

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

حبس ضابط شرطة سابق وأعرابي حاولا تهريب حشيش وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية