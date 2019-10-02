إعفاء الطلاب غير القادرين من مصروفات الدراسة بجامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، إعفاء الطلاب غير القادرين من المصروفات الدراسية، مؤكدا التزام جامعة الوادي الجديد بسداد تلك المصروفات بدلا من الطلاب.



وقال رئيس الجامعة إن على الطلاب التوجه لإدارات رعاية الشباب بالكليات لإنهاء إجراءات اعفائهم من المصروفات.



وأشار إلى أن دعم الجامعة للطلاب لا يتوقف عند دفع المصروفات الدراسية في الجامعة وإنما استحدثت آليات فرعية داخل الكليات لرعاية طلابها ممن يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية إضافة إلى إعفاء ابناء الشهداء والمصابين من دفع المصروفات الدراسية تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.



وأكد أنه تم الانتهاء من تسكين المدينة الجامعية بعد الانتهاء من رفع كفاءتها وان تكلفة التغذية التي دفعها الطلاب لشهر سبتمبر تم ترحيلها لشهر أكتوبر.

