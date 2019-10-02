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محافظات

توقيع غرامات.. مهلة حتى نهاية العام لاستكمال دهان وجهات العقارات بالقليوبية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:37 م
دهان العقارات
دهان العقارات
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية استمرار المحافظة في دهان واجهات العمارات بالمحافظة حتى يعود الشكل الجمالي والحضاري على المباني من جديد ويعود لمدن المحافظة رونقها.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم توجيه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بتحديد منطقة في كل نطاق للبدء بها وتشجيع المواطنين على دهان العقارات بحيث تصبح تلك المنطقة نموذجا لما يتم تعميمه بعد ذلك معتبرا أنه لا يصح أن نترك مباني الطوب الأحمر.

وأكد المحافظ أنه سيتم وقف توصيل المرافق للمباني التي لن يتم طلاؤها في المدن أو تغريم أصحابها واقترح وضع جدول زمني من 6 إلى 8 أشهر من أجل دهان واجهات المنازل من جميع واجهاتها في المدن، مشيرا إلى أنه تم منح مهلة حتى نهاية العام الجاري للعقارات القامة التي لم يتم دهان واجهاتها وبعدها سيتم توقيع غرامات على أصحابها.

وشدد المحافظ على التعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها في مهلة محددة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على أن تكون ألوانها موحدة
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