Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

16 من 25.. أعضاء مستقبل وطن يكتسحون رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:41 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
حازت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نصيب الأسد من رئاسة هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء.

من جهته وجه عاطف ناصف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الشكر لنواب البرلمان الذين منحوا ثقتهم لأعضاء المجلس من حزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية بالتنسيق مع رؤساء اللجان ستقوم بدورها على أكمل وجه من أجل الوصول لأفضل النتائج لما فيه خدمة المواطنين.

وأكد ناصف، أن الفترة المقبلة ستشهد زخم كبير في مناقشة كافة الملفات التي تهم المواطن البسيط، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت تشكيل اللجان برئاسة نواب الهيئة البرلمانية للحزب على النحو التالي:

1- أحمد سمير – رئيسا للجنة الاقتصادية
2- النائب كريم درويش – رئيسا للجنة العلاقات الخارجية
3- النائب طارق رضوان – رئيسا للجنة الشئون الأفريقية
4- النائب همام العادي – رئيسا للجنة الاقتراحات والشكاوى
5- النائب جبالي المراغي – رئيسا للجنة القوى العاملة
6- النائب محمد كمال مرعي – رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
7- النائب طلعت السويدي – رئيسا للجنة الطاقة والبيئة
8- النائب هشام الحصري – رئيسا للجنة الزراعة والري والأمن الغذائي
9- النائب سامي هاشم – رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي
10- النائب عبد الهادي القصبي – رئيسا للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
11- النائب محمد خليل العماري – رئيسا للجنة الشئون الصحية
12- النائب هشام عبد الواحد – رئيسا للجنة النقل والمواصلات
13- النائب أحمد بدوي – رئيسا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
14- النائب عماد سعد حمودة – رئيسا للجنة الإسكات والمرافق
15- النائب أشرف رشاد – رئيسا للجنة الشباب والرياضة
16- النائب علاء عابد – رئيسا للجنة حقوق الإنسان
Advertisements

ترشيحاتنا

البدري يدرس استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر المقبل

حالة مرضية..الإفتاء ترد على من يستحم أكثر من ساعة .. فيديو

حدث نادر فى السعودية.. إعصار هيكا يضرب 6 مناطق فى المملكة

ثنائي من الزمن الجميل.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور مع زوجها

الحصول على تأشيرة السفر للسعودية فى 9 خطوات

‎صراع بين الأهلي والزمالك على ضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

هدية من البرلمان للمصريين..زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ100 جنيه

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

صور جديدة تشعل أزمة نجم الأهلي.. وفايلر يخرجه من حساباته

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

حبس ضابط شرطة سابق وأعرابي حاولا تهريب حشيش وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية