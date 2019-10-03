علي جمعة يكشف لماذا صلى سيدنا عمر بن الخطاب التراويح 20 ركعة.. فيديو

ورد سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: " لماذا صلى سيدنا عمر بن الخطاب التراويح في رمضان 20 ركعة في حين أداها النبي 13 ركعة "؟.





رد جمعة قائلا: لأن سيدنا عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين فطنوا إلى أن الإكثار من العبادة ليس ببدعة ، وإنما البدعة هي تقييد ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لافتا إلى النبي وضع قواعد تجعل الإسلام مرنًا وصالحًا لكل زمان ومكان، ويؤدي من خلاله مقصود الشرع.



