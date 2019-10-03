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ديني

علي جمعة يكشف لماذا صلى سيدنا عمر بن الخطاب التراويح 20 ركعة.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: " لماذا صلى سيدنا عمر بن الخطاب التراويح في رمضان 20 ركعة في حين أداها النبي 13 ركعة "؟.

رد جمعة قائلا: لأن سيدنا عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين فطنوا إلى أن الإكثار من العبادة ليس ببدعة ، وإنما البدعة هي تقييد ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لافتا إلى النبي وضع قواعد تجعل الإسلام مرنًا وصالحًا لكل زمان ومكان، ويؤدي من خلاله مقصود الشرع.

وأضاف "جمعة"، خلال أحد الدروس الدينية أن الإكثار من العبادة ليس ببدعة ، مستشهدا بما فعله الرسول فقال في ختم كل صلاة أن نقول 33 مرة سبحان الله و 33 مرة الحمدلله و33 مرة الله أكبر.
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