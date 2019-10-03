هذا الفعل يجعلك محل نظر الله تعرف عليه ..فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن رد الإساءة بالإساءة وبدون عنف جائزة لأن جزاء الإساءة إساءة مثلها ولكن هناك ثوابا وفضلا عظيما ينتظرك في حالة العفو والصفح.





واستشهد الدكتور علي جمعة في إجابته عن أسئلة المصلين بمجلس الجمعة بقوله تعالى: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" ، فاعفُ متى قَدرتَ، واغفر متى استُرحمتَ، واصفَح متى طُلب منك، ما وجدتَ إلى ذلك سبيلًا! وتعزَّ وتسلَّ بما واساك به الغفور الرحيم.



