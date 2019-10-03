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ديني

هذا الفعل يجعلك محل نظر الله تعرف عليه ..فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:30 ص
هذا الفعل يجعلك محل
هذا الفعل يجعلك محل نظر الله
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن رد الإساءة بالإساءة وبدون عنف جائزة لأن جزاء الإساءة إساءة مثلها ولكن هناك ثوابا وفضلا عظيما ينتظرك في حالة العفو والصفح.

واستشهد الدكتور علي جمعة في إجابته عن أسئلة المصلين بمجلس الجمعة بقوله تعالى: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" ، فاعفُ متى قَدرتَ، واغفر متى استُرحمتَ، واصفَح متى طُلب منك، ما وجدتَ إلى ذلك سبيلًا! وتعزَّ وتسلَّ بما واساك به الغفور الرحيم.

وأضاف الدكتور علي جمعة أن العلاقة بين الإنسان وبين الخلق يجب أن تبنى على الصفح والعفو، والمغفرة وأن من يفعل ذلك فإنه يفوز بعفو الله تعالى، ويغفر الله عز وجل له ذنوبه، ويوفقه إلى الخير، كما يدخل في محل نظر الله جل شأنه، لأننا نحب أن يعفو الله تعالى عنا، وأن يغفر الله عز وجل لنا ، وأن يوفقنا ، وأن ندخل في محل نظره سبحانه جل شأنه.
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