هل يجوز أخذ مصحف من الحرم المكي والتصدق به ؟

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه في فتوى مسجلة، مضمونه "حكم أخذ مصحف من الحرم والتصدق به؟".





وأوضح الشيخ محمد وسام ، أنه لا يجوز أخذ مصحف من الحرم والتصدق به لأن هذا المصحف الذي أخذته هو موقوف على الحرم، حتى لو ستأخذه وتتصدق بمثل ثمنه أضعافًا مضاعفة فهذا الفعل لا يجوز شرعًا.





وأشار الشيخ محمد وسام إلى إنه إذا أخذته فعلًا فمن الواجب عليك أن ترده إلى مكانه مرة أخرى سواء بنفسك أو أن توصله مع من سيسافر إلى الحرم فيضعه في مكانه مرة أخرى.





حكم الشرع في أخذ مصحف موقوف من المسجد

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما موقف من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا لله تعالى بهذا المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا".





أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، بأن من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا للمسجد فإذا كان قد أخذه من المسجد وخرج خارج المسجد فهو آثم ومرتكب ذنبًا؛ لأنه بمجرد وقف المصحف لله تعالى لهذا المسجد فقد أصبح هذا المصحف ملكًا للمسجد؛ لأنه يزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: وقفته لهذا المسجد.





وأضافت: لا يجوز لأحد أن يأخذ المصحف من المسجد ويخرج به خارج المسجد، أما إذا كان قد أخذه وجلس في المسجد ليقرأ فيه القرآن ولم يخرج به من المسجد وأعاده إلى مكان حفظه في المسجد بعد انتهاء القراءة منه فلا إثم عليه في هذه الحالة وإنما يثاب على قراءته للقرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.





حكم أخذ مصحف من المسجد للقراءة فيه بالمنزل

وجه شخص تساؤلات للصفحة الرسمية لدار الإفتاء الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم أخذ مصحف من المسجد للقراءة فيه في المنزل.





وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إنه يجوز ذلك بشرط أن تعيد المصحف للمسجد مرة أخرى".



