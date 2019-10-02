الصبغة أبرزهم.. 6 معتقدات خاطئة عن الشعر الأبيض

يعتقد الكثير من الأشخاص ان وجود الشعر الأبيض بين خصيلات شعره الطبيعي يكون سببه تقدم العمر أو الصبغه بإستمرار، ولكن هذا من الخاطئ فتعرف على ابرز الشائعات عن الشعر الأبيض وفقًا لموقع “boldsky”.



قطع الشعر الأبيض

يعتقد الكثير من الأشخاص إن عندما ينتف الشعر الأبيض من الرأس أنه ينمو بطريقة أكبر، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ فقطع الشعر الأبيض لا يؤدى لتكاثره.



صبغة الشعر

تحاول الكثير من الفتيات تجنب صبغة الشعر حتى لا يتحول إلى اللون الأبيض، فالصبغة لا تكن السبب في ظهور الشعر الأبيض، ولكن الصبغة تضر بالشعر وتجعله جاف.



التعرض للشمس

لا تسبب الشمس تحول اللون الشعرالطبيعي إلى اللون الأبيض أو الرمادي، فالشمس تسبب فقط تلف وجفاف الشعر وليس تغيير لونه.



التوتر

إن التوتر والقلق يتسببان دائمًا في تساقط الشعر وليس تحويل اللون الأسود او البني إلى رمادي، فالضغط النفسي لا دخل له في ذلك التغيير.



كبار السن

إن الشعر الأبيض والرمادي لا يقتصر على كبار السن فقط، فهناك شباب في العشرينات يعانون من وجود الشعر الابيض في انحاء الشعر.



الشعر الأبيض خشن

قد يبدو الشعر الابيض او الرمادي انه خشن نسبيا ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، فلا علاقة بين ملمس الشعر ولونه.



