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أخبار البلد

الشباب لـ مصطفى أبو تورتة: كسرت قلب سلمى.. واللي عملته هيتردلك.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:34 م
صدى البلد
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محمد هاني -عدسة : عز حسين
تصدر مصطفى أبو تورتة صفحات التواصل الاجتماعي و الرأي العام منذ مساء أمس، و انتشرت قصته كالنار فى الهشيم..  القصة بعدما ترك مصطفى خطيبته في حفل الزفاف وأخذ أهله والأكل المتواجد في البوفيه و التورتة لكي " يكسر قلبها " وهو ما جعل الجميع يوجه له كلمات قاسية..  عدسة صدى البلد قامت باستطلاع آراء الشباب في الشارع لمعرفة وجهة نظرهم في هذا الأمر. 

قال محمد الجندي إن ما فعله مصطفى ما هو الا عقد نفسية لكي يكسر قلب سلمى خطيبته ويسبب لها عقدة هي الاخرى ووجه كلامه الي سلمى قائلًا "ربنا أكيد هيكرمك بالأحسن منه". 

وأضاف اسماعيل هشام ان هناك سببا لما فعله مصطفى و يجب أن نسمع للرأي الآخر ومن الممكن أن يكون قد اكتشف أمرا ما أثناء حفل الزفاف ما جعله يتخذ تلك الخطوة، و تراجع قائلًا " مهما كان السبب كان لازم يفكر في العروسة اللي هيكسر قلبها". 

وقال حسام الخضري إن السبب في ما حدث هو شعور الشاب انه " هيتدبس فعمل كدة " موضحا انه شاب تافه ليس لديه اي فائدة في الحياة وأن ما فعله سوف يرد له عاجلًا او آجلًا .



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