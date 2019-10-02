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حوادث

حملات أمنية لملاحقة سائقي دراجات التوك توك المخالف بشوارع زفتى

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:15 م
حملات امنية
حملات امنية
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أحمد على
دشنت مديرية أمن الغربية اليوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمركز زفتي حملة مرورية مكبرة لضبط وضبط التكاتك والدراجات النارية المخالفة وأسفرت الحملة عن مصادرة 3 دراجة بخارية و4 توك توك وسحب عدد من الرخص لتسببهم في ارتباك مروري أمام مستشفى زفتي العام.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور يفيد بشن حملة مكبرة برئاسة الرائد محمود جلال رئيس الوحدة والنقيب محمد السوداني وقوات من الشرطة السرية والنظامية و بشن حملة مرورية أمام مستشفى زفتى العام.

كما أسفرت عن ضبط 7 توك توك ودراجة بخارية وسحب عدد من الرخص لتسببهم في ارتباك مروري أمام المستشفى بشارع البحر واعاقتهم حركة المرور كما تم سحب رخص وتغريم أصحاب السيارات المركونة بشوارع جانبية لغلقها الشارع وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .
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