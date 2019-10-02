حملات أمنية لملاحقة سائقي دراجات التوك توك المخالف بشوارع زفتى

دشنت مديرية أمن الغربية اليوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمركز زفتي حملة مرورية مكبرة لضبط وضبط التكاتك والدراجات النارية المخالفة وأسفرت الحملة عن مصادرة 3 دراجة بخارية و4 توك توك وسحب عدد من الرخص لتسببهم في ارتباك مروري أمام مستشفى زفتي العام.





تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور يفيد بشن حملة مكبرة برئاسة الرائد محمود جلال رئيس الوحدة والنقيب محمد السوداني وقوات من الشرطة السرية والنظامية و بشن حملة مرورية أمام مستشفى زفتى العام.



