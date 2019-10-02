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مرأة

الكيوت القمر.. شاهد هبة مجدي بالمشجر برفقة زوجها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، برفقة زوجها داخل السيارة.

وظهرت هبة مجدي بـ بلوزة مشجرة وتوب أسود أنيق، منسقة معها شنطة سوداء ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة تدعم إطلالتها الجذابة.

ووضعت هبة ميكب هادئ مناسب لبشرتها الصافية مع ملمع شفاه باللون الروز، ولم تتكلف في عمل تسريحة شعر بل تركت شعرها البني منسدلاً على كتفيها.

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلاً " الفاتنة الجميلة والامور العسل الكيوت".
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