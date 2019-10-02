أغلبية المرشحين يفوزون بالتزكية.. البرلمان يعتمد نتيجة انتخابات اللجان النوعية

اعتمد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة الثالثة اليوم، تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان.

وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح السجيني.





وتوجه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية، قائلا: كلي ثقة بأن التعاون المثمر والبناء سيكون عنوان العلاقة بين الأعضاء وهيئات المكاتب.





وشدّد "عبد العال"، على ضرورة الحفاظ على العلاقة بين النواب، لاسيما أن الباقي من عمر البرلمان ليس كثيرًا، قائلاً: المجلس سينتهي، وفي المقابل هناك حزمة مهمة من التشريعات التي تستوجب أن يكون هناك حضور جيد.





وجاءت النتيجة النهائية على النحو التالي:



