أغلبية المرشحين يفوزون بالتزكية.. البرلمان يعتمد نتيجة انتخابات اللجان النوعية

اعتمد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة الثالثة اليوم، تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان.
وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح السجيني.
وتوجه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية، قائلا: كلي ثقة بأن التعاون المثمر والبناء سيكون عنوان العلاقة بين الأعضاء وهيئات المكاتب.
وشدّد "عبد العال"، على ضرورة الحفاظ على العلاقة بين النواب، لاسيما أن الباقي من عمر البرلمان ليس كثيرًا، قائلاً: المجلس سينتهي، وفي المقابل هناك حزمة مهمة من التشريعات التي تستوجب أن يكون هناك حضور جيد.
وجاءت النتيجة النهائية على النحو التالي:
1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
بهاء الدين أبو شقة رئيسا
إيهاب الطماوى ونبيل الجمل وكيلين
إيهاب الخولى أمين سر
2- لجنة الخطة والموازنة:
حسين عيسى رئيسا
ياسر عمر ومصطفى سالم وكيلين
عصام الفقي أمين السر
3- لجنة الشئون الاقتصادية:
أحمد سمير رئيسا
أشرف العربي ومحمد عبد الحميد وكيلين
فخري طايل أمين السر
4- لجنة العلاقات الخارجية:
كريم درويش رئيسا
صلاح عقيل وعصام العمدة وكيلين
طارق الخولى أمين السر
5- لجنة الشئون العربية:
أحمد رسلان رئيسا
أحمد فؤاد أباظة وأحمد إمبابى وكيلين
سحر صدقى أمين السر
6- لجنة الشئون الأفريقية:
طارق رضوان
ماجد أبو الخير وصلاح عفيفي وكيلين
جمال صابر أمين السر
7- لجنة الدفاع والأمن القومى:
كمال عامر رئيسا
ممدوح مقلد وأشرف كمال وكيلان
عصام أبو المجد أمين سر
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى:
همام العادلى رئيسا
سيد أحمد ومحمد حمدى دسوقى وكيلين
بسام فليفل أمين السر
9- لجنة القوى العاملة:
جبالى المراغى رئيسا
سلاف درويش ومايسة عطوة وكيلين
عبد الفتاح محمد أمين السر
10- لجنة الصناعة:
فرج عامر رئيسا
محمد السلاب وعلاء ناجى وكيلين
فوزى فتى أمين السر
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
محمد كمال مرعى رئيسا
هالة أبو السعد ومحمد المرشدى وكيلين
محمد سليم أمين السر
12- لجنة الطاقة والبيئة:
طلعت السويدى رئيسا
عصام بركات وعبد السلام الخضراوى وكيلين
علاء سلام أمين السر
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:
هشام الحصري رئيسا
مجدى ملك وأيمن معاز وكيلين
العمدة عثمان المنتصر أمين السر
14- لجنة التعليم والبحث العلمى:
سامى هاشم رئيسا
هانى أباظة وماجدة بكرى وكيلين
ليلى أحمد أبو إسماعيل أمين سر
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
أسامة العبد رئيسا
أسامة الأزهرى وشكرى الجندى وكيلين
عمرو حمروش أمين السر
16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:
عبد الهادى القصبي رئيسا
محمد أبو حامد ورشا رمضان وكيلين
سامر التلاوى أمين السر
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار:
أسامة هيكل رئيسا
محمد شعبان (شيمكو) ونضال السعيد وكيلين
نادر مصطفى أمين سر
18- لجنة السياحة والطيران المدنى:
عمرو صدقى رئيسا
إبراهيم حمودة ومحمد عبد المقصود وكيلين
مجدى بيومى أمين سر
19- لجنة الشئون الصحية:
محمد العمارى رئيسا
عبد المنعم شهاب وعصام القاضي وكيلين
سامى المشد أمين السر
20- لجنة النقل والمواصلات:
هشام عبد الواحد رئيسا
رزق راغب ومحمد عبد الله وكيلين
خالد عبد المولى أمين السر
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد بدوى رئيسا
يوسف الشاذلى وأحمد البعلي وكيلين
أحمد زيدان أمين السر
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:
عماد سعد حمودة رئيسا
يسرى المغازى ومحمد الحصي وكيلين
محمد إسماعيل أمين السر
23- لجنة الإدارة المحلية:
أحمد السجينى رئيسا
بدوى النويشي ومحمد الحسينى وكيلين
منى جاب الله أمين السر
24- لجنة الشباب والرياضة:
أشرف رشاد رئيسا
محمود حسين وطارق السيد وكيلين
محمد زايد أمين السر
25- لجنة حقوق الإنسان:
علاء عابد رئيسا
مارجريت عازر وعلى عبد الونيس وكيلين
شريف الوردانى أمين السر