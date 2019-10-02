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رياضة

أوراوا الياباني يضع قدما في نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية في مرمى جوانزهو الصيني

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قطع فريق أوراوا ريد دايموند خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه جوانزهو إيفرجراند الصيني 2 / صفر اليوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي.

وافتتح فابريسيو التسجيل لأوراوا في الدقيقة 19 ثم أضاف تاكاهيرو سكيني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75 .

ويلتقي الفريقان إيابا في الصين في 23 أكتوبر الجاري على أن يلتقي الفائز بالنتيجة الإجمالية، في المباراة النهائية مع الفائز بالمواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين السد القطري والهلال السعودي.

وتغلب الهلال على السد في عقر داره 4 / 1 أمس الثلاثاء ذهابا، ويلتقي الفريقان إيابا في 22 أكتوبر الجاري في الرياض.
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