عمرو ياسين يكشف عن مشروعه الفني المقبل

أكد الفنان عمرو محمود ياسين انه بصدد كتابة عمل درامى تليفزيونى جديد ، حيث اتفق مع إحدى شركات الإنتاج على تفاصيل العمل.



وإضاف عمرو محمود ياسين "فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه لن يقوم بالاعلان عن تفاصيل عمله القادم ، الا بعد الانتهاء من كتابة حلقات مسلسل نصيبى وقسمتك 3 التى يتم عرضها حاليًا .



وتابع عمرو محمود ياسين أن سلسلة حلقات نصيبى وقسمتك تواصل نجاحها، إلا أن هذا الموسم كان بمثابة تحدى له، خاصة وأن الجزء الأول من العمل قدم من خلاله وجهة نظر الرجل، وجاء الجزء الثانى ليقدم وجهة نظر المرأة إلى حد كبير.



وأوضح عمرو محمود ياسين: "هذا الموسم الثالث فقدم تم تقديم وجهتى النظر، وهذا واضح بدءا من تتر العمل، الذى يشترك فى تقديمه كارمن سليمان ومحمد الصاوى".