عبد العال يرفع الجلسة العامة بعد اعتماد هيئات اللجان النوعية نهائياً

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيًا.





ومن المقرّر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر.





وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح.





وتوجّه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية، قائلاً: كلي ثقة بأن التعاون المُثمر والبناء سيكون عنوان العلاقة بين الأعضاء وهيئات المكاتب.



