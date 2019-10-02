Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عبد العال يرفع الجلسة العامة بعد اعتماد هيئات اللجان النوعية نهائياً

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:34 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الثالثة للبرلمان، بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيًا.

ومن المقرّر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر.

وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25 ، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح.

وتوجّه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية، قائلاً: كلي ثقة بأن التعاون المُثمر والبناء سيكون عنوان العلاقة بين الأعضاء وهيئات المكاتب.

وشدّد "عبد العال"، على ضرورة الحفاظ على العلاقة بين النواب، لاسيما أن الباقي من عمر البرلمان ليس كثيرًا، قائلاً: المجلس سينتهي، وفي المقابل هناك حزمة مهمة من التشريعات التي تستوجب أن يكون هناك حضور جيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد السجيني رئيسا لـ محلية النواب للعام الخامس على التوالي

أغلبية المرشحين يفوزون بالتزكية.. البرلمان يعتمد نتيجة انتخابات اللجان النوعية

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 10 لاعبين خارج مباراة الأهلي والأنتاج الحربي بفرمان من فايلر

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

كيفية التخلص من المصاحف القديمة.. الإفتاء توضح

هدية من البرلمان للمصريين..زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ100 جنيه

تشبه سعاد حسني.. أروى جودة تفاجئ جمهورها بإطلالة من الخمسينيات.. صور

حالة مرضية..الإفتاء ترد على من يستحم أكثر من ساعة .. فيديو

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

هدية من البرلمان للمصريين..زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ100 جنيه

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

صور جديدة تشعل أزمة نجم الأهلي.. وفايلر يخرجه من حساباته

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

حبس ضابط شرطة سابق وأعرابي حاولا تهريب حشيش وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية